Журналистка, рассказывавшая о ковиде в Ухане, получила четыре года за фейки

В Китае суд признал журналистку Чжан Чжань виновной в распространении «ложной информации» и «провоцировании ссор и неприятностей» за репортаж о коронавирусе из Уханя, где ковид впервые был обнаружен.

Как пишет газета South China Morning Post, ранее в знак протеста против уголовного преследования г-жа Чжань объявила голодовку. На суде она присутствовала в инвалидном кресле, а её сторонников туда не пустили. Максимальный срок по предъявленной журналистке статье составляет пять лет.

В Ухане репортер рассказывала о том, как живут люди в условиях жесткого карантина и полной внешней изоляции, введенной в городе, когда болезнь приобрела массовый характер и власти начали с ней бороться.