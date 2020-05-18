Ученые выяснили, что пагнолины не заражали человечество COVID-19

Отряд плацентарных млекопитающих панголинов, чем-то похожих на броненосцев или муравьедов, не является переносчиком вируса SARS-CoV-2, который заразил человека и вызвал пандемию. Исследователи выяснили, что хотя панголины могут быть натуральными носителями бетакоронавирусов с пока ещё неустановленным потенциалом в плане инфицирования человека, они не отвечают за вспышку последнего по времени коронавируса, вызывающего COVID-19.

К такому выводу пришли китайские ученые из Гуандунского института прикладных биологических ресурсов. Результаты их исследований публикуют журнал PLOS Pathogens. Недавние исследования показали, что коронавирус мог изначально развиваться в летучих мышах. Однако его передача к человеку, не исключено, прошла через другого носителя, который пока неизвестен.

В качестве подобного носителя некоторые учёные и называли панголинов, ведь их продавали на рынке диких животных в городе Ухань. Местные жители любят лакомиться мясом этих животных. И вот теперь исследование показало, что коронавирус панголинов генетически связан с SARS-CoV-2 и группой коронавирусов летучих мышей. Но прямой передачи от них к человеку не происходило.