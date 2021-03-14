В США первой дозой привили 63% граждан старше 65 лет. 35% вакцинированы полностью

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 34,4 миллиона граждан старше 65 лет или 62,8% от числа всех пожилых людей. 34,4% американцев старше 65 лет уже получили два дозы вакцины.

Всего в стране было использовано уже 105,7 миллиона доз вакцины. Таким образом 68,7 миллиона американцев получили первую дозу вакцины, а 36,9 миллиона — привиты двумя дозами. Это 26,6% и 14,3% соответственно, если считать долю привитых от всего населения старше 18 лет.

При этом порядка 30 миллионов доз США располагает на настоящий момент — всего в страну было доставлено 135,8 миллиона доз. В основном речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna. На них приходится 64,8 и 67,3 миллиона доз соответственно. Ещё 3,7 миллиона доз предоставила компания Johnson&Johnson — их вакцина требует лишь одной дозы, поэтому все 1,2 миллионы привитых ею людей считаются полностью вакцинированными.

ЦКЗ США также предоставляет подробные данные о вакцинации в разбивке по каждому штату.