В США хотя бы одну дозу вакцины получили более 100 млн человек

По информации, опубликованной Центром по контролю и профилактике заболеваний США, в стране от коронавируса полностью (двумя дозами препарата) привили 35 миллионов человек, или 10,5% населения страны.

При этом 101 миллион американцев уже привились первой дозой вакцины, из них 33 миллиона — люди старше 65 лет. 17 миллионов пожилых людей уже получили обе инъекции. Также сообщается, что всего Соединенные Штаты располагают на настоящий момент 133 миллионами вакцины.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что уже к 1 мая каждый американец сможет вакцинироваться при желании. Изначально он хотел привить 100 миллионов человек за 100 дней, однако позднее пообещал сделать это за 60 дней. На практике это заняло у американского лидера даже меньше времени.

Также Байден утвердил «План спасения Америки», по которому каждый американец с годовым доходом ниже $75 тысяч получил по $1400, на детей до шести лет выплатят $3600, а на несовершеннолетних от шести лет — $3000. Это лишь часть экономической программы, которая потребует $1,9 триллиона.

Отметим, что вакцинация населения в США и в России была начата примерно в одно время. При этом в РФ данные о вакцинации непубличны, их озвучивают лишь изредка. По состоянию на 6 марта, как писал РБК, в России обе дозы вакцины получили 1,61 миллиона человек, или 1,1% населения (в 10 раз меньше, чем в США), а одну дозу — 4,72 миллиона человек, или 3,22% (также в 10 раз меньше в процентном отношении).