Буш, Обама, Клинтон и Картер снялись в рекламе вакцинации. Без Трампа

Все ныне живущие бывшие президенты США снялись в социальной рекламе, агитируя людей сделать прививку от коронавируса. Единственным американским экс-лидером, кого туда не позвали, стал Дональд Трамп. Действующий президент Джо Байден уже давно вакцинировался под камеры, как пишет CNN, Трамп тоже привился, но сделал это непублично в Белом доме.

В рекламе экс-президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама, Билл Клинтон и даже 96-летний Джимми Картер призвали американцев воспользоваться возможностью и вакцинироваться, приведя в пользу этого разные, даже шуточные аргументы. Например, Буш сказал, что «предвкушает, как пойдет на стадион Texas Ranger», когда это станет возможным благодаря привикам.

В конце ролика приводятся кадры, как всем им, а также их супругам делают укол с вакциной от коронавируса. Главым лозунгом рекламы является фраза «Это зависит от тебя». При этом никто из них в ролике не называет конкретных вакцин, а лишь говорят о необходимости вакцинации как процесса.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин так и не привился от коронавируса. Сперва он объяснял это возрастными ограничениям, а затем расписанием прививок. Он говорит о важности вакцинации и необходимости преодолеть коронавирус, однако ни разу не надел маску в ходе своих публичных мероприятий и не был замечен в перчатках, хотя в ряде регионов, включая Москву этого напрямую требует законодательство.