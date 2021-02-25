Число больных СПИДом в России растет: Голиковой указали на ошибки в борьбе с ВИЧ-инфекцией

Татьяна Голикова заинтересовалась проблемой ВИЧ-положительных. Сегодня она поручила Минздраву и Минпромторгу до 15 апреля оценить перспективы и возможности организации полного цикла производства комбинированных антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ. Ведомства совместно с ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» изучат международный опыт и возможность применения его в России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2030 года. Татьяна Голикова, закатав рукава, принялась за работу. Позднее она сообщила, что по предварительным официальным данным в России зарегистрировано 1,1 млн человек с диагнозом ВИЧ-положительные. За последние три года правительство потратило более 90 млн рублей на борьбу с заболеванием, при этом смертность за последний год снизилась на 4%, а диагностируемость заболевания в период с 2017-2019 год упала на 7%. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия в сборе статистических сведений, распространение ВИЧ продолжается. Пока Татьяна Голикова думает над стратегией, реальные методики уже давно работают, и они не только в производстве необходимого количества лекарств.

Мы поговорили с директором СПИД-центра Сергеем Абдурахмановым о способах купирования проблемы распространения ВИЧ-инфекции, которые не предпринимает правительство.

– Есть ли сроки, после которых можно наблюдать положительную динамику по сокращению заболевания?

– Сложно назвать сроки без понимания того, какие меры будут применены. Есть определенные международные методики для снижения роста заболеваемости.

Это может быть пропаганда использования барьерной контрацепции, сексуальное просвещение, дополнительные инвестиции в информировании людей о ВИЧ. Пока динамика в РФ отрицательная.

Из плюсов есть улучшение использования терапии, но глобальных поворотов пока не было.

Диагноз ВИЧ подтвержден у 1,1 миллиона россиян

– Вы считаете, что информационная пропаганда важна?

– Безусловно. Она дает понимание, что ВИЧ – это не среди незнакомых групп людей, геев или секс-работников. В реальности более 50% случаев – это гетеросексуальные половые контакты.

Используемые методы распространения информации среди населения о верности партнеру или воздержании до брака не доказывает своей эффективности. Верность партнеру не всегда означает, что партнер верен тебе.

Порядка 50% женщин получили ВИЧ статус от своего мужа, а 30% получили его от первого полового партнера.

– Существует ли проблема недоверия людей к российским методам лечения?

– В этом есть доля проблемы, но скорее административного характера, чем медицинского.

Наши методики лечения отстают от зарубежных на несколько лет, по поколению препаратов. В остальном,есть проблема получить лечение по региону, например, в Москве нельзя получить лечение без постоянной регистрации. Плюс отсутствует лечение для мигрантов, при диагностике ВИЧ-инфекции их ожидает депортация, поэтому они являются группой, не входящей в статистику.

– После подтверждения инфекции лечение продолжается всю оставшуюся жизнь?

– На сегодняшний день да, это является хроническим заболеванием. Но заболевание можно сравнить с сахарным диабетом, когда человек ежедневно принимает таблетки. Есть разработки, которые позволяют делать инъекцию раз в два месяца. В перспективе это расширение промежутка приема препаратов.

Работы по разработке вакцины от ВИЧ уже ведутся.

Однако, несмотря на то, что НКО, ведущие борьбу с заболеванием, проделывают огромную работу за правительство РФ в освещении проблемы, их обвиняют в распространении ложной информации, развращении детей и пропаганде гомосексуализма. Некоторые региональные организации признаны иностранными агентами и запрещены в РФ.

Одной из таких организаций стала «Гуманитарное действие» (признана иноагентом. – Прим. Sobesednik.ru), получившая гранд от иностранного фонда по борьбе с ВИЧ. Возможно, правительство рассматривает действия организаций как идущее вразрез с политикой РФ, где статистика заболеваемости неминуемо должна снижаться пропорционально затраченным средствам из бюджета.

Белла Комова.