Голикова: диабетики болеют ковидом в 10 раз чаще. Смертность при нем тоже выше

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что люди с сахарным диабетом в 10,3 раза более подвержены заболеванию коронавирусом.

«Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения ковида. Поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией — самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19», — цитирует Голикову «Интерфакс».

По её словам, диабет есть у каждого четвертого (27%) заразившегося коронавирусом, диабетиков также больше среди людей с тяжелым течением болезни. Кроме того, она отметила, что заболевание увеличивает риск летального исхода при COVID-19.

В начале года в стране было зарегистрировано порядка 5,1 миллиона диабетиков среди взрослых и почти 50 тысяч — среди детей. При этом годом ранее показатели были примерно на 5% ниже.

Данные об увеличенной смертности среди пациентов с диабетом на основании исследования, проведенного с помощью медицинской информации о 61,4 миллиона британцев, ещё в середине августа публиковал научный журнал The Lancet. Тогда данные примерно совпали с озвученными Голиковой: 31,4% людей, умерших от коронавируса, болели ещё и диабетом.

Диабет первого типа среди госпитализированных с ковидом давал трехкратное увеличение показателя, а второго типа — двукратное.

При этом на 100 тысяч человек с диабетом первого типа за 72 часа приходилось 138 умерших от ковида, на 100 тысяч человек с диабетом второго типа — 260, а на 100 тысяч человек без диабета — лишь 27.