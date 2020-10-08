У 53% погибших от ковида в Москве были сопутствующие патологии 

Главный внештатный эндокринолог московского депздрава Михаил Анциферов упредил людей в возрасте старше 60 лет с сахарным диабетом в том, что они являются основной группой риска по смертельным случаям заражения коронавирусом.

Согласно подробному анализу ведомства, 14% из числа умерших от коронавируса имели заболевания эндокринной системы, преимущественно диабет. Еще 67% из числа умерших имели сердечно-сосудистые патологии. Отмечается, что у 53% погибших были сопутствующие заболевания.

Депздрав указывает на то, что 83% умерших от ковида были старше 60 лет.

За минувшие сутки в столице выявили 3 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще 433 случая пришлось на Московскую область. Всего за сутки в России выявлено 11 493 случая заражения ковидом.