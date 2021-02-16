27% врачей не готовы идти на риски в спасении пациента

456 врачей приняли участие в опросе о готовности рисковать при спасении пациентов. Доктора 43 специальностей из 146 городов России ответили на вопросы RNC Pharma и «Медвестника».

Оказалось, что почти треть врачей не готовы рисковать в неоднозначных ситуациях, чтобы потом не стать фигурантами уголовных дел о ятрогенных преступлениях (связанных с врачебными ошибками).

Медики отмечают, что в действующей системе здравоохранения это чревато для специалиста. Почти половина опрошенных готовы рисковать только в случае создания реально независимой экспертной коллегии, которая в состоянии оценивать правильность действий.

Инфографика: «Медвестник»

Только 16% опрошенных врачей отмечают, что готовы принимать решения в сложных ситуациях на свой страх и риск. При этом в группе медиков старше 55 лет этот показатель был равен 20%.