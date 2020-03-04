В СК за минувший год поступило 6,5 тысяч жалоб на врачей

На заседании коллегии по итогам работы Следственного комитета в 2019 году был поднят вопрос о росте числа дел о врачебных ошибках, передает «Медвестник».

Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что за минувший год на действия врачей пожаловались 4 373 человека в порядке личного приема, что почти в два раза превышает показатели 2018 года. Всего было получено более 6,5 тысяч обращений о ненадлежащем оказании медпомощи.

В результате было возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел, но в суды направлено только 332 дела. В 2018 году это число было равно 303. Бастрыкин отмечает, что лишь шестая часть дел уходит в суды.

Руководитель Главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис заявлял, что в минувшем году в большинстве экспертиз по ятрогенным преступлениям (связанным с действиями врачей) обвинения оказались не подтвержденными.

Минувшим летом в СК предлагали дополнить статьи УК ответственностью за ненадлежащее оказание медпомощи, сокрытие фактов о некачественном оказании помощи и медицинскую деятельность без законных оснований.

В феврале министр здравоохранения заявлял, что, по его предположению, примерно 70 тысяч смертей в год происходят при оказании медпомощи из-за врачебных ошибок.