Депутат предложил ввести ответственность для медиков из интернета

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Евгений Марков предложил уравнять в ответственности офлайн- и онлайн-медиков. Об этом пишет издание «Накануне».

Политик считает, что действия медицинских практиков из интернета должно регулироваться профильным законодательством в том числе в сфере врачебной ошибки.

«У нас очень сильно развита "медицинская" деятельность в интернете. Когда люди, не имея никакого профильного образования, предлагают варианты лечения, медицинские препараты и так далее, не неся при этом никакой ответственности», — цитирует издание Маркова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что телемедицинские услуги будут включены в перечень ОМС российского здравоохранения.