Страховая компания исключила травмы с "несанкционированных" митингов из ДМС

В Твиттере теревел-блогер под никнеймом 3,5 Антøна опубликовал снимок полиса добровольного медицинского страхования компании «МАКС» и обновленный перечень условий.

Антон обратил внимание на то, что страховая компания теперь не будет покрывать расходы на лечение травм, полученных при участии в «несанкционированных митингах, демонстрациях, беспорядках».

Эти обстоятельства перечисляются вместе с терактами, противоправными действиями застрахованного, стихийными бедствиями, попытками суицида и подготовкой к соревнованиям. Во всех этих случаях полис ДМС не покрывает расходы на медицинскую помощь.

«МАКС, у вас там всё в порядке? Вы в курсе, что "несанкционированных митингов" не существует? Кто вам позволил писать в документ пропагандистиский штамп?» — написал блогер.

Global Look Press

Sobesednik.ru решил обратиться за разъяснением непосредственно к страховой компании «МАКС».

Заместитель дирекции ДМС СК «МАКС» Андрей Ляпунов пояснил, что компания работает в рамках действующего законодательства. В частности они опираются на Гражданский кодекс РФ, главу 48, статью 964.

Согласно упомянутой статье, страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай произошел в том числе вследствие «гражданской войны, народных волнений всякого рода и забастовок».

«В данном случае, присутствие в программе ДМС исключения в формулировке «участие в несанкционированных митингах», обусловлено техническим заданием Заказчика государственной закупки, т.е. корпоративного клиента компании. Наличие подобных исключений допустимо, поскольку речь идёт о договоре добровольного , а не обязательного страхования», — заключает Андрей Ляпунов.

Пользователи Твиттера отмечают, что в совете директоров компании «МАКС» состоит Константин Ромодановский, которого в 2005 году его назначали главой Федеральной миграционной службы, и экс-министр здравоохранения РФ Михаил Зурабов.