38 взрослых и 5 подростков обратились за медпомощью после акции 23 января в Москве

Медицинская помощь после протестной акции 23 января в Москве понадобилась 38 мужчинам и женщинам от 18 до 55 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также за медпомощью обратились пятеро подростков, самому младшему из которых 13 лет. Никому из пострадавших не потребовалась стационарная помощь, все отправлены на амбулаторное лечение.

Среди травм есть в том числе переломы, а также ушибы, растяжения и травмы головы.

Ранее полицейский, который ударил в Петербурге женщину в живот, пришел к пострадавшей в больницу с цветами и попросил прощения.