Новые дела и полицейский с цветами. Новости к утру 25 января

Полицейский, который ударил ногой в живот женщину на митинге в Санкт-Петербурге, прибыл к ней с букетом цветов в больницу. Видео с извинениями опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

Силовик объяснил, что за пять минут до инцидента его залили газом и у него запотело забрало, из-за чего он не видел, что происходит. «Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», – говорит мужчина.

54-летняя петербурженка ответила, что «все живы, ничего страшного».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Znak.com со ссылкой на директора ФБК* Ивана Жданова сообщает, что до делу в качестве свидетелей 24 января были допрошены пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, координатор московского штаба Олег Степанов и расследователь Георгий Албуров.

«Гулять в маске и перчатках на улице — говорят: опасно. Зато голосовать за поправку об обнулении в грязной палатке или пир у Пескова без масок — только приветствуется», – прокомментировал ситуацию директор юридического отдела организации.

Столичный Пресненский суд оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину на 30 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митинга. Также известно, что другая участница коллектива Виктория Кузнецова и мундеп Людмила Штейн получили по десять суток ареста.

Суд проходил по ситуации, когда активистки пытались скрыться от полиции на автомобиле. Кузнецовой, в частности, вменяют неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Митинг 23 января также стал причиной для возбуждения дела о перекрытии. Инициатор процесса – главк МВД в Москве. В ведомстве отмечают, что в мероприятии участвовали почти четыре тысячи человек, пишет «Интерфакс».

Тем временем координатор МИД ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Йоханн Заатхофф выступил против прерывания экономических отношений с Россией для решения политического вопроса вокруг ситуации. Также он не одобрил идею остановки строительства газопровода «Северный поток 2».

Тем временем метеобюро Москвы сообщает, что минувшее воскресенье стало самым теплым за период зимы в столице — 2,2 градуса выше нуля, что выше среднесуточной климатической нормы на 10 градусов.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) – организация, признанная Минюстом исполняющей функции иностранного агента.