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Новости дня

25 января, понедельник

[14:57]Прокуроры проверят качество горячего питания в школах из-за случаев отравления
[14:44]Не такой крутой "Уокер". Ремейк со звездой "Сверхов" показала рекордные просмотры
[14:27]"КиноСоюз" потребовал расследовать покушение на убийство Навального
[13:53]Анастасия Ивлеева публично поддержала правозащитный проект "ОВД-Инфо"
[13:44]После утечки Росреестр поменял подход к сокрытию данных о недвижимости силовиков
[12:27]38 взрослых и 5 подростков обратились за медпомощью после акции 23 января в Москве
[11:41]Восстановиться после коронавируса помогут дыхательная гимнастика и пение
[11:32]Людям со злокачественными опухолями лучше не делать прививку от СOVID-19
[10:29]В Приморье дело о митинге 23 января возбудили со ссылкой на скорую
[10:17]Умер известный стилист, работавший с Пугачевой, Овсиенко и Долиной
[09:57]Кирилл Капризов сделал историческую передачу, установив рекорд в "Миннесоте"
[09:52]"Черти за Навального и однополые браки": советник Кадырова осудил чеченца с митинга
[08:26]Новые дела и полицейский с цветами. Новости к утру 25 января

24 января, воскресенье

[17:49]Сооснователю "Бессмертного полка" сломали руку во время беспричинного задержания
[16:44]"Фонтанка" усомнилась в отсутствии претензий у женщины, которую пнул ногой силовик
[15:44]Песков просит "не позволять делать из себя идиота" и смотреть фильм Навального внимательно
[14:59]Песков о запрещенной акции: "Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина"
[14:33]"Совет по обслуживанию интересов власти": Шевченко о позиции главы СПЧ по протестам
[13:47]Член ОНК: Задержанные дети отрицают участие в митингах, дело "буквально шьют"
[12:46]В Москве возбудили уголовное дело о поврежденной машине ФСБ на Цветном бульваре
[11:58]Полиция усомнилась в законности распространения памяток на случай задержания
[11:36]Женщина, избитая полицейским, или "чувствует себя великолепно", или в реанимации
[11:08]В МВД Навального и Фургала назвали "политическими заключенными"
[10:43]3408 задержанных, Госдеп США требует освободить Навального. Главное к 24 января

23 января, суббота

[21:40]В МВД изучают видео, где сотрудник ППС на акции резко пнул женщину в живот
[21:09]У СИЗО "Матросская тишина" разогнали сторонников Навального
[19:37]Юлию Навальную отпустили из отдела полиции без составления протокола
[18:47]На Цветном бульваре в Москве разбили предполагаемый автомобиль ФСБ
[18:12]Сценаристка оценила правдоподобность рассказа Захаровой о "звонке задержанного"
[17:12]Пугачева отписалась от Киркорова и подписалась на Навального в Instagram
[16:27]Активистке "ФемФракции" в Москве разбили голову
[16:00]Александр Гудков выпустил видео "Аквадискотека". В финале клипа дед пьет таблетки
[15:19]В Омске от задержанных на митинге требуют согласия на заочный суд
[14:52]Задержана Любовь Соболь
[14:18]В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя задержан ОМОНом
[13:29]Начались задержания митингующих в Петербурге и Москве
[12:46]"Новая газета": Провокаторы для митингов прошли сборы в подмосковном пансионате
[12:07]В Москве на месте митинга в поддержку Навального начали перекладывать плитку
[11:43]В Челябинске из-за перегруза пропал доступ к уличному видеонаблюдению
[11:19]Во Владивостоке протестующие оказывают сопротивление, а в Улан-Удэ танцуют ехор

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Новые дела и полицейский с цветами. Новости к утру 25 января

Общество
08:26, 25 января 2021

Новые дела и полицейский с цветами. Новости к утру 25 января
Скриншот с видео
Скриншот с видео

Полицейский, который ударил ногой в живот женщину на митинге в Санкт-Петербурге, прибыл к ней с букетом цветов в больницу. Видео с извинениями опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

Силовик объяснил, что за пять минут до инцидента его залили газом и у него запотело забрало, из-за чего он не видел, что происходит. «Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», – говорит мужчина.

54-летняя петербурженка ответила, что «все живы, ничего страшного».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Znak.com со ссылкой на директора ФБК* Ивана Жданова сообщает, что до делу в качестве свидетелей 24 января были допрошены пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, координатор московского штаба Олег Степанов и расследователь Георгий Албуров.

«Гулять в маске и перчатках на улице — говорят: опасно. Зато голосовать за поправку об обнулении в грязной палатке или пир у Пескова без масок — только приветствуется», – прокомментировал ситуацию директор юридического отдела организации.

Столичный Пресненский суд оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину на 30 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митинга. Также известно, что другая участница коллектива Виктория Кузнецова и мундеп Людмила Штейн получили по десять суток ареста.

Суд проходил по ситуации, когда активистки пытались скрыться от полиции на автомобиле. Кузнецовой, в частности, вменяют неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Митинг 23 января также стал причиной для возбуждения дела о перекрытии. Инициатор процесса – главк МВД в Москве. В ведомстве отмечают, что в мероприятии участвовали почти четыре тысячи человек, пишет «Интерфакс».

Тем временем координатор МИД ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Йоханн Заатхофф выступил против прерывания экономических отношений с Россией для решения политического вопроса вокруг ситуации. Также он не одобрил идею остановки строительства газопровода «Северный поток 2».

Тем временем метеобюро Москвы сообщает, что минувшее воскресенье стало самым теплым за период зимы в столице — 2,2 градуса выше нуля, что выше среднесуточной климатической нормы на 10 градусов.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) – организация, признанная Минюстом исполняющей функции иностранного агента.

Теги: #Навальный #Погода

Рубрика: Общество

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