Отметки о прививках предлагают начать ставить в паспортах россиян

Заместитель главы общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение о регулировании вопроса с прививками у россиян.

Петров предлагает начать вносить данные о сделанных прививках в личные паспорта граждан РФ и предусмотреть для этого отдельную страницу в документе.

В том числе туда же следовало бы вносить и данные о прививке от COVID-19. При этом он отмечает, что ряд экспертов и представителей общественности заявляют о неэтичности идеи «ковидных паспортов».

«Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и, одновременно, наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния», — цитирует «РИА Новости» Владимира Петрова.

Напомним, в ближайшие годы кабмин планирует принять закон о переходе на электронные паспорта для граждан России.