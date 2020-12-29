Вакцинированные россияне через "Госуслуги" смогут получить "ковидный паспорт"

С января 2021 года «Госуслуги» начнут выдавать «ковидные паспорта». Об этом пишет «+1» со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Документ будет формироваться автоматически, когда данные о прививке пациента попадут в систему.

Напомним, в регионы РФ было доставлено более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанную в центре имени Гамалеи. Премьер Татьяна Голикова заявляла, что с первого квартала 2021 года граждане смогут выбрать, какой именно вакциной они хотели бы привиться. В качестве вариантов предложена прививка вакциной от новосибирского центра «Вектор».