Эффективность лечения COVID-19 выше 99%: В России создан "антидот" к коронавирусу

Пандемия коронавирусной инфекции довела мир до состояния, в котором шатким оказалось буквально все, в том числе и экономики самых развитых стран мира. Одной из ключевых надежд человечества последних месяцев являются вакцины от COVID-19, которые уже поступили медикам большинства стран, где стартовала массовая программа вакцинации.

Россия, к слову, оказалась своего рода пионером в решении вопроса о создании эффективной вакцины от заболевания, поразившего миллионы людей во всех уголках мира. Однако сама вакцинация, как утверждали ранее специалисты, решает проблему лишь частично, поскольку вирус при этом никуда не денется, а значит, его локальные вспышки в будущем будут требовать принятия иных медицинских мер. Впрочем, российским специалистам, похоже, удалось решить и эту проблему – не так давно стало известно о том, что в России создан «антидот» к COVID-19, позволяющий лечить инфицированных пациентов с рекордной степенью эффективности.

Глава ФСБА Вероника Скворцова доложила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о том, что российские специалисты разработали новый препарат для лечения коронавирусной инфекции. По словам Скворцовой, в стране «создан антидот к коронавирусу, эффективность которого превышает 99%».

Во время встречи с главой правительства Скворцова рассказала ему об уникальной отечественной разработке, созданной специально для лечения коронавируса. Причем, отдельно она подчеркнула, что российский препарат обладает целым рядом ключевых особенностей. «Это первый этиотропный препарат, который способен влиять непосредственно на сам вирус. Фактически это антидот для этой болезни», – подчеркнула глава Федерального медико-биологического агентства.

Чиновник отдельно добавила, что новинка не просто разработана, но уже успела пройти первый этап доклинических исследований, в рамках которого продемонстрировала высокую эффективность. В первую очередь при проведении доклинических испытаний удалось подтвердить полную безопасность данного препарата, поскольку он, как выразилась Вероника Скворцова, совершенно не воздействует на человеческую иммунную систему. Кроме всего прочего, лекарство имеет чрезвычайно высокую эффективность – более 99%.

Дело за малым – осталось провести клинические испытания нового лекарственного средства. И если в рамках этого этапа будут подтверждены результаты, полученные во время доклинических тестов, то этот препарат станет первым противовирусным средством прямого действия со столь высокой степенью эффективности при лечении коронавируса.