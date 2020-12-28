Блокирует заразу за 24 часа: найдено новое перспективное лекарство от коронавируса

В ходе исследования ученые обнаружили лекарство, блокирующее передачу COVID-19.

Исследователи из Института биомедицинских наук при Университете Джорджии обнаружили новый противовирусный препарат, который в течении 24 часов блокирует передачу коронавируса. Пока он получил условное название MK-4482 / EIDD-2801. У человечества появилась надежда на обретение новых эффективных фармацевтических способов борьбы с коронавирусом. К сожалению, пока средство не было испытано на людях.

Сегодня в распоряжении врачей почти нет лекарств, специфически предназначенных для лечения COVID-19. Во многих странах применяется стероид дексаметазон, где-то используют ремдесивир, однако исследования показывают, что он может приносить больше вреда, чем пользы. В России также применяют производные от японского препарата против гриппа фавипиравира, но в других странах их не слишком одобряют.

И вот теперь в журнале Nature Microbiology опубликованы результаты исследования о том, что препарат для перорального приема MK-4482 / EIDD-2801 сокращает инфекционную фазу коронавируса, блокирует его дальнейшую передачу и даже снижает риск обострений болезни у тех, кто уже заражен. Осталось испытать лекарство на людях, после чего получить лицензию.