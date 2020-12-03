Из-за перегруза только 19% бригад скорой медпомощи укладываются в нормы

Согласно опросу 2 150 медиков скорой медицинской помощи в России, 95% сотрудников в период пандемии работают со значительной перегрузкой. Социологическое исследование проводили компания «Медицинские информационные решения» и сервис «Справочник врача».

Среди опрошенных 80% были средним медперсоналом, а 20% – специалистами, уточняют «Такие дела».

Только 19% отметили, что они успевают за 20 минут доезжать на экстренный вызов и за два часа – на неотложный. 33% сообщили, что время ожидания на один вызов – от одного до трех часов. У 13% – от шести до 12 часов.

6% заявили, что пациентам приходится ждать бригаду скорой помощи 12-24 часов, а 3% – что им и вовсе приходится добираться до больных в течение суток-двух.

12% респондентов рассказали, что были вынуждены констатировать смерть пациента, который умер до их приезда. 40% отметили, что на вызовах стало больше тяжелых случаев, 5% – что стало больше отмен вызовов из-за летальных исходов.

При этом 81% медиков указали на то, что работе мешают вызовы скорой помощи от пациентов, которым не нужна ни экстренная, ни неотложная помощь – они должны были обращаться в амбулаторную службу. 66% врачей и фельдшеров заявили, что их организация нуждается в кадрах, а 21% пожаловались на износ автопарка.

Среди предложений по улучшению ситуации с проблемой скорости прибытия бригад указывается разъяснительная работа для граждан о том, в каких случаях необходимо вызывать скорую. Также 68% респондентов предлагают увеличить зарплаты для медиков, чтобы специалисты охотнее шли в отрасль.