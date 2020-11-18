У Мурашко просят организовать для скорой помощи вызов по смс-сообщению

Глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко предложение создать смс-службу для вызова скорой медицинской помощи. Об этом со ссылкой на копию письма пишет RT.

Курдесов отмечает, что эта система позволит сократить время ответа службы в связи с нагрузкой в системе здравоохранения на фоне пандемии. Скептики в соцсетях уже отмечают, что диспетчеры не смогут при этом оценить приоритетность вызова.

Вызов «скорой» по смс уже практикуют в нескольких регионах. Но эта система создана для адаптации для пациентов с нарушением слуха.

Впервые вопрос о возможности работы «скорой» с смс-сервисом обсуждался в Минздраве в 2014 году.

Ранее Sobesednik.ru писал о претензии члена Всемирной федерации глухих Станислава Иванова по поводу недоступности экстренной помощи для людей, которые могут пользоваться только жестовым языком.

Волонтеры во время пандемии были вынуждены создать инициативную группы сурдопереводчиков для пациентов с нарушением слуха, которые помогали бы им обращаться в экстренные службы.