В четырех регионах заполненность коек в больницах приближена к 100%

На встрече комитета Госдумы по охране здоровья вице-премьер Татьяна Голикова сообища о критической загруженности коечного фонда в 17 российских регионах. Там загруженность свыше 90%, передает «Российская газета».

В среднем по России занято 83,4% больничных мест. Выше среднего эти показатели в 41 регионе. В Чувашии, Еврейской автономной области, Хакасии и Ивановском регионе заполняемость мест в стационарах близка к 100%.

Голикова отметила, что на помощь к регионам отправляются федеральные специалисты, которые призваны корректировать тактики лечения ковидных пациентов.

В Москве же мэр Сергей Собянин на одном из городских мероприятий заявил, что следующие решения по реагированию на эпидемиологическую обстановку предпримут спустя 2-3 недели. Ранее все студенты столичных вузов и ссузов были переведены на дистанционный формат обучения, культурным учреждениям советовали сократить число продаваемых билетов, а ресторанам и кафе запретили работать с 23 до 6 часов.

Глава самарского региона Дмитрий Азаров заявлял, что область гораздо лучше справлялась с пандемией, если бы не оптимизация здравоохранения в 2012-2018 годах.