Ковид-диссидент в Волгограде не смог через суд отменить масочный режим

Волгоградец Станислав Терентьев потерпел поражение в областном суде, где требовал отменить постановление губернатора о введении масочного режима. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

Терентьев настаивал, что ношение маски негативно влияет на его здоровье. При этом он ссылался на заявления бывшего санитарного врача Москвы, медицинское заключение комиссии врачей, мнение немецкого патологоанатома и прочие материалы.

Убедительность убавляли аргументы вроде того, что самоизоляция – это симптом психического расстройства, а акроним COVID расшифровывается с английского как «cow ID» (идентификационный номер для коровы).

Волгоградец убежден, что введенный губернатором «режим повышенной готовности» противоречит нормам Конституции. Также Станислав Терентьев уверен, что на территории его региона проживания нет ни пандемии, ни коронавирусной инфекции.