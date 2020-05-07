COVID-диссидент убил своего оппонента в Брянской области

1 мая в городе Севске Брянской области в одном из гаражей произошло убийство. Местный житель напал на своего собутыльника, с которым отмечал Первомай, пишет «БрянскToday».

Известно, что убийству предшествовал конфликт, который возник между мужчинами на почве разных мнений в отношении принимаемых государством мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Нападавший ранее вернулся в Севск из Москвы, где работал вахтовым методом охранником в ЧОПе. По его мнению, опасность COVID-19 преувеличена, и он недоволен принимаемыми карантинными мерами. В этом споре он нанес оппоненту несколько ударов кулаком по голове.

В итоге агрессор сам вызвал «скорую», но спасти мужчину не удалось, он погиб на месте.

Агрессор заключен под стражу. В отношении него заведено уголовное дело. Также медики взяли у него мазки для тестирования на коронавирус, поскольку он вернулся из Москвы.