Институт региональных проблем: Напряженные бюджеты начали лопаться от пандемии

Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев поделился своим мнением в отношении экономической обстановки в РФ на фоне пандемии.

Он подтвердил, что прошедшая оптимизация здравоохранения прошла в стране с огромными потерями. Так, регионы теперь могут лишь минимизировать потери в здравоохранительных бюджетах, но восполнить систему у них нет ни средств, ни сил.

В это же время губернаторов обязали контролировать обеспеченность медучреждений лекарствами, СИЗами и следить за созданием резерва коек.

«Сама вот эта схема, при которой регионы заведомо имеют напряженные бюджеты, и в спокойной ситуации плохо работает, а в условиях напряжения она просто лопаться начинает. Наша система здравоохранения вообще великая, при тех ресурсах, которые мы оставили в здравоохранении, мы держимся очень хорошо», — цитирует Журавлева ОТР.

Ранее оптимизацию здравоохранения, прошедшую в 2012-2018 годах, обвинил в утяжелении условий пандемии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас как минимум в 17 регионах наблюдается критическая ситуация с дефицитом коек для ковидных больных.