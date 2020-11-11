В Самаре губернатор обвинил в тяжести пандемии оптимизацию здравоохранения

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров признал, что, если бы не оптимизация здравоохранения в 2012-2018 годах, региону сейчас гораздо легче было бы справляться с эпидемиологической нагрузкой.

Об этом Азаров сказал во время заседания правительства по планированию бюджета на 2021 год. Он уточнил, что за за 6 лет в регионе число лечебных учреждений сократилось с 162 до 118. Коечный фонд был сокращен на 5 114 мест, передает «Интерфакс».

В грядущем году в самарском регионе намерены выделить 894 миллиона на строительство и реконструкцию медучреждений. Объем обязательств по социальной поддержке в 2021 году в регионе вырастет на 28,5%.