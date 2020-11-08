В Омске задержаны сторонники Навального, требовавшие отставки нового главы Минздрава

В Омске полиция задержала участников пикета против назначения нового министра здравоохранения. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Напомним, ранее своих постов в региональном министерстве лишились и глава ведомства, и ее заместитель из-за инцидента с десятичасовой госпитализацией двух сложных пациентов с ковидом.

На место руководителя министерством был назначен Александр Мураховский, у которого до этого в подчинении было две больницы, включая стационар, в который после отравления был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный. Мураховский тогда заявил, что политик не отравлен, а у него произошло нарушение обмена веществ.

На акцию против назначения конъюнктурного руководителя на правительственную должность вышли три активиста местного штаба Навального и один сторонник Либертарианской партии.

Позже были задержаны еще два члена регионального штаба Навального. Все сторонники Навального в итоге покинули ОВД с обязательством о явке для составления протокола о нарушении правил участия в публичном мероприятии. Активист ЛПР вышел из ОВД без протоколов и повесток.