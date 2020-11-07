Навальный назвал Мураховского "лживым ничтожеством, не понимающим в медицине"

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который в августе подвергся попытке убийства через отравление, прокомментировал назначение главврача омской больницы, где он лежал двое суток, Александра Мураховского на должность министра здравоохранения области.

Критик Кремля уверены, что это связано исключительно с желанием властей поощрить медицинского чиновника, который, по его мнению, освещал его состояние необъективно, что могло угрожать жизни политика:

«Социальный лифт Путина. Врёшь, подделываешь результаты анализов, готов услужить начальству любым способом — получишь награду и повышение. И теперь здравоохранение области с населением 2 млн человек в руках лживого ничтожества, не понимающего в медицине»,

— пишет Навальный в своем Twitter.

Эту мысль подтверждает и его пресс-секретарь Кира Ярмыш, заявившая, что была «наивная», отказываясь верить в эту новость: «В России действительно власть худших: поучаствовал в преступлении — вот тебе карьерный рост», — считает она.

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман оценил это назначение как проявление «отрицательной селекции» в системе власти. Он также выразил надежду, что «хозяева» Мураховского будут лечиться у него же.

Тем временем глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков посмотрел на это с другой стороны: «Вспоминаю как судью сельского района Кировской области Сергея Блинова указом президента назначили зампредом Ленинского областного суда Кирова специально под рассмотрение дела Кировлеса», — пишет он. Напомним, что по «делу Кировлеса» тогда судили Алексея Навального. Позднее Европейский суд по правам человека признал, что суд над Навальным тогда нарушил его право на справедливое разбирательство и на наказание исключительно на основании закона.