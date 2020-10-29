На зависть другим: как сейчас живет Швеция, отказавшаяся от локдауна

С момента начала пандемии коронавируса и введения в большинстве стран довольно жестких ограничительных мер, многие обращали внимание на действия властей двух европейских государств, в которых борьба с опасным заболеванием велась по не совсем стандартному для большинства сценарию. Речь идет о Беларуси и Швеции, где никто даже не пытался запереть граждан дома, а масочный режим вводился только в рекомендательном порядке.

И если отследить реальную эпидемиологическую ситуацию в Беларуси на данный момент сложно в связи с событиями, вызванными текущим политическим кризисом в Республике, то со Швецией ситуация выглядит более чем прозрачно. Вот уже третий месяц подряд показатели смертности от коронавируса в этой стране близятся к нулю, говорится в материале Mash. И это при том, что местные власти практически не пытались что-либо закрывать и даже решили пойти по своему пути. В результате шведы получили возможность жить нормальной жизнью, а эксперты и обозреватели из других стран все чаще приводят эту страну в качестве примера и задумываются о том, не стоит ли другим странам повторить этот путь. Ведь пока во всех странах активно закрывались рестораны, парикмахерские и торговые центры, школьники и студенты, а также работники организаций переводились на удаленный режим обучения и работы, Швеция, как это принято говорить, продолжала сохранять спокойствие.

Как рассказала позднее бывший государственный эпидемиолог Анника Линде, Минздрав Швеции принял решение идти консервативным путем «выработки коллективного иммунитета». Специалисты уверены, что в долгосрочной перспективе такие меры окажутся более эффективными. Ведь если в остальных странах Европы будут заболевать те люди, которые весной и летом сидели на карантине, то в Швеции именно благодаря коллективному иммунитету новых вспышек заболевания наблюдаться не будет.

Разумеется, определенные меры шведские власти все же предпринимали, однако они носили скорее точечный характер. Так, было решено сконцентрироваться, прежде всего, на группах риска – ведь именно на их долю приходилось большинство смертельных случаев в стране. Поэтому активно велась работа в приютах и домах престарелых. Уже в мае 2020 года глава правительства распорядился выделить около 220 миллионов долларов на дополнительное финансирование увеличения численности персонала домов престарелых и уже к июлю представители этих учреждений заявили, что больше не испытывают нужды в средствах защиты. Добиться изменения ситуации удалось всего за месяц. Благодаря концентрации внимания на группах населения с повышенным риском смертности и точечной работе, местные власти зафиксировали снижение смертности при продолжающемся росте новых случаев заражения.

И пока в США пресса продолжает приводить высказывания огромного числа экспертов, заявляющих о полном провале эксперимента с тотальным локдауном, который был введен администрацией Трампа, указывая на колоссальные экономические и другие потери, жизнь в Швеции изменилась настолько незначительно, что ей завидуют даже в тех странах, где показатели заболеваемости были еще ниже.

Шведы приняли решение идти обратным путем и выстраивать систему приоритетов, ориентируясь на оценку собственных возможностей и реальных перспектив. Разумеется, объективные процессы, связанные с пандемией, также поставили страну под удар из-за снижения покупательского спроса или сокращения объемов экспорта. Однако этот удар по своей силе не идет ни в какое сравнение с тем, с чем столкнулись страны, вводившие локдаун.