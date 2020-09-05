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"Жириновский знал о побочных эффектах вакцины": в ЛДПР рассказали о здоровье вождя

Здоровье и дом - Здоровье
14:37, 05 сентября 2020

"Жириновский знал о побочных эффектах вакцины": в ЛДПР рассказали о здоровье вождя
Global Look Press
Global Look Press

Депутат Госдумы Василий Власов, тоже сделавший прививку, поделился с Sobesednik.ru новостями о самочувствии Жириновского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский несколько дней назад добровольно сделал прививку от коронавируса. Это та самая вакцина «Спутник V», которой уже привили дочь Владимира Путина.

Владимир Вольфович стал добровольным участником третьего этапа испытания вакцины, разработанной центром им. Гамалеи. «Наша вакцина лучшая в мире, мы раньше всех сделали, и вся Россия должна быть здорова», – заявил он после того, как доктор его отпустила и сообщила, что «повязочку вечером можно будет снять».

– Сейчас Владимир Вольфович чувствует себя прекрасно, никаких побочных эффектов, – рассказал нам член фракции ЛДПР, депутат Госдумы Василий Власов.

Врачи предупредили, что побочные эффекты могут быть, но пока все в штатном режиме.

По словам Василия, фракция ЛДПР в полном составе готова испытать на себе первую партию вакцины.

– И другие депутаты Госдумы тоже к этому готовы, – продолжил Власов. – Просто многие из них сейчас находятся в регионах. Но после 14 сентября, когда начнется новая сессия и все вернутся, все обязательно сделают вакцинацию.

Ранее Василий Власов направлял письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обеспечить школьников и студентов масками за счёт государства. По мнению депутата, с этой целью «либо федеральная власть должна направить на это деньги в регионы, либо регионы должны взять эти расходы на себя».

В третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса принимают участие 40 тысяч человек. «Вакцинация происходит в два шага, – поделился политик. – Второй укол мне сделают через три недели в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние моего здоровья».

Теги: #Госдума #Жириновский #Вакцина от коронавируса #ЛДПР

Рубрика: Здоровье

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