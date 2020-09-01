"Путин сделал прививку от ковида": Соловей предположил, что президент проверил вакцину на себе

Валерий Соловей сообщил, что российскому президенту вкололи вакцину от коронавируса, и рассказал о его состоянии.

Президент России Владимир Путин уже заявлял, что предстоящее вакцинирование от коронавируса должно быть добровольным для россиян. Ранее он говорил, что одна из его дочерей стала добровольцем, испытала на себе вакцину и чувствует себя прекрасно.

Путин не пояснил, какая именно из двух дочерей согласилась сделать прививку. Опрошенные Sobesednik.ru эксперты сошлись во мнении, что заявление президента носило скорее рекламный характер: так он хотел подчеркнуть эффективность и безопасность отечественной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

Валерий Соловей

– Эта фраза была призвана доказать надежность вакцины, – соглашается с коллегами политолог, публицист Валерий Соловей. – Если Путин доверил ей (вакцине. – Прим. Sobesednik.ru) собственную дочку.

– Но я могу сказать, что и сам Владимир Владимирович этой вакциной прививался, – сделал Соловей сенсационное заявление в интервью украинскому каналу Politeka. – Он на себе ее проверил. И видите, все в порядке пока.

До этого заявления Валерия Соловья о вакцинации Владимира Путина ничего не было известно. 20 июля пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову был задан вопрос, делал ли Путин прививку от ковида.

«Нет-нет. Она (вакцина от COVID-19. – Прим. Sobesednik.ru) еще не сертифицирована. Все-таки главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять», – ответил Песков.

11 августа Минздрав, как известно, зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Так что, возможно, после этого, во второй половине августа Владимиру Путину и была сделана прививка от ковида, однако пока официального подтверждения этому нет.