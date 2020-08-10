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Регионы получат половину вакцины от гриппа уже в августе, а юг России – осенью

Здоровье и дом - Здоровье
17:32, 10 августа 2020

Регионы получат половину вакцины от гриппа уже в августе, а юг России – осенью

Половину запланированных вакцин от гриппа регионы получат до 31 августа, вторая часть поступит в сентябре и октябре.

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «То, что касается вакцинации от гриппа, сегодня начались отгрузки вакцины в дальние регионы РФ. До 31 августа 2020 будет поставлено 50% от плановой вакцинации на этот год», – приводит ТАСС слова министра. Мурашко пояснил, что остальная часть вакцины, предназначенная для южных регионов, будет доставлена туда осенью.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что предстоящей осенью и зимой в РФ придут новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

Теги: #Грипп / ОРВИ

Рубрика: Здоровье

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