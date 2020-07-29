В России скоро начнется поставка лекарств от новых штаммов гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью или зимой в Россию придут новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались.

На онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране свои доклады президенту представили глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе мероприятия Владимир Путин призвал власти обеспечить граждан доступным вакицированием от гриппа в осенний период.

«Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сообщила Анна Попова в своем докладе.

По словам Поповой, Роспотребнадзор впервые начал мониторинг и оценку заболеваемости гриппом в России летом.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также сообщил, что поставка лекарств к осенне-зимнему эпидемическому сезону начнется уже через две недели.

Попова отметила, что охват плановыми прививками в России составляет не менее 95% и этот показатель не нужно снижать.

«У нас всегда охват прививками и плановыми, и календарными был не менее 95%. Сейчас крайне важно не допустить невосполнимого ущерба для здоровья детей и взрослых из-за вынужденной остановки плановой иммунизации. Мы должны обязательно наверстать и сохранить высокие охваты», — сказала она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, плановая вакцинация дала сбой более чем в 70 странах. «В РФ плановая иммунизация из-за новой коронавирусной инфекции также по ряду субъектов была приостановлена, за исключением иммунизации новорожденных детей», — напомнила глава Роспотребнадзора.