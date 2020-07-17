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Откачать жир и не умереть: как готовиться к липосакции правильно

Здоровье и дом - Здоровье
06:43, 17 июля 2020

Откачать жир и не умереть: как готовиться к липосакции правильно
Пластический хирург Анна Тваури // Фото в статье: соцсети, сайт клиники Пенаева
Пластический хирург Анна Тваури // Фото в статье: соцсети, сайт клиники Пенаева

На днях операция по липосакции в московской клинике доктора Арслана Пенаева закончилась трагедией. Процедура липосакции была назначена на 15 июля. Во время операции пациентке то ли стало плохо, то ли она так не смогла прийти в себя после наркоза (все детали теперь предстоит уточнить следователям) – факт в том, что женщина умерла.

После смертельного ЧП сотрудники частной клиники держат глухую оборону. Телефоны медцентра не отвечают, двери, как убедился прибывший на место трагедии корреспондент Sobesednik.ru, закрыты. Сама клиника расположена в центре Москвы на первом этаже жилого дома.

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Главный специалист клиники Арлсан Пенаев, как сообщается на сайте его медцентра, – доктор медицинских наук. Закончил ТГМИ (Тюменский государственный медицинский институт). Направления деятельности: пластическая и эстетичная хирургия, реконструктивно-восстановительная хирургия, лазерные и клеточные технологии.

 

Арслан Пенаев 

В интернете клиенты отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, который знает свое дело: «В этом человеке сочетается душа очень доброго человека и большой талант пластического хирурга. Я с ним познакомилась со времен работы в клинике президента на Плющихе. Это было 17 лет назад. За это время я периодически обращаюсь доктору Пенаеву за помощью. И он помог моему лицу без радикальных вмешательств выглядеть хорошо и моложе, хотя я перенесла онкологию и химию. Благодаря доктору Пенаеву мои годы мне не дают. Все сотрудники добрые, вежливые, любящие свое дело и пациентов», – оставила свое мнение Мария Судакова, живущая в Московской области.

Операция, во время которой оборвалась жизнь другой пациентки клиники Пенаева, – липосакция, удаление поверхностного слоя жира. Но не все люди могут быть подвергнуты этой процедуре.

Что учесть, как правильно готовиться к операции тем, кто хочет похудеть с помощью подобной процедуры и при этом остаться в живых, мы спросили другого пластического хирурга – Анну Тваури.

По словам доктора, в первичную консультацию входит осмотр пациента, объяснение ему того, как проходит операция, выдается перечень анализов, которые необходимо сделать (прежде всего химический и клинический анализ крови). Врачом также оценивается кожа и объём жира, который можно убрать.

– Пациент сдает анализы, мы смотрим, нет ли противопоказаний к липосакции. Ими служат все хронические заболевания в стадии обострения, сахарный диабет, онкологические заболевания, – объясняет Анна Тваури. – В день операции пациент приходит натощак.

– Липосакция – это безопасная операция? Бывают ли осложнения?

– Достаточно безопасная операция, которая отработана уже за многие годы. Осложнения, конечно, бывают, как и при любых операциях: воспаление или неровности. Но при правильно проведенной операции осложнений быть не должно.

В подготовку к липосакции входит не только исследование здоровья перед операцией, но и проверка врача, самой клиники, которым вы хотите себя доверить.

Клиника должна быть с лицензией, если это хирургическая операция, то должна быть реанимация, – отмечает Тваури. – Стоит обратить внимание на опыт доктора и узнать про дипломы, сертификаты. Так же обратить внимание на поведение врача.

Фиксированной цены за липосакцию нет – всё зависит от объема работы. Период восстановления после операции, говорит доктор, недолгий.

– Пациент должен будет прийти несколько раз на перевязку, потому что на проколах, через которые делали липосакцию, швы, и их нужно снять. Через неделю перевязки уже не нужны, и пациент просто должен носить компрессионное белье.

Евгения Оболашвили

Теги: #липосакция

Рубрика: Здоровье

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