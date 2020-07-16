СК и Росздравнадзор дадут правовую оценку смерти москвички после липосакции

СМИ сообщили о гибели пациентки «Клиники доктора А.А. Паева» в Москве. Сообщалось, что 16 июля 35-летняя женщина погибла после проведения процедуры липосакции, пишет «Медвестник». Известно, что у москвички остановилось сердце и ее не удалось реанимировать.

Теперь Росздравнадзор и Следственный комитет в столице начали предварительную проверку по факту сообщений СМИ. Они дадут правовую оценку по наличию признаков преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие за собой смерть.

РЕН ТВ пишет, что осложнения у женщины начались, когда ее начали выводить из наркоза. Сердце останавливалось дважды. Операция длилась четыре часа, но при этом в штате клиники не значится реаниматолога.