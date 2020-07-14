Антитела к коронавирусу способны предотвратить заражения

Новое исследование японских ученых показало, что антитела к коронавирусу могут предотвратить заражение.

Министр здравоохранения Японии рассказал, что в ходе научного исследования с участием 8 000 человек его соотечественники убедительно доказали способность антител к коронавирусу предотвращать инфицирования. Следовательно, после заражения COVID-19 и выздоровления у человека появляется иммунитет к этой болезни, что препятствует повторному инфицированию.

Эксперты японского минздрава провели анализы крови почти 8 000 человек в июне и проанализировали их на предмет наличия определенных белков, показывающих заражение какой-либо инфекцией в прошлом. У 0,1% людей были выявлены антитела к коронавирусу в Токио, в Осаке — у 0,17%, а у в префектуре Мияги — у 0,03%. По словам экспертов Национального института инфекционных болезней, наличие антител подтверждает, что у таких пациентов есть способность нейтрализовать или предотвращать новые заражения коронавирусом.

В дальнейшем та же самое группа исследователей планирует ответить на гораздо более важный вопрос о том, как долго эта способность противостоять заражению сохраняется в организме человека. Есть данные, что антитела к коронавирусу начинают исчезать из организма уже через 3-4 недели после заражения, что внушает пессимизм.