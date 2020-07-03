В Америке одобрен новый препарат для терапии ВИЧ, устойчивого к лечению

В США Администрация по продуктам питания и лекарствам одобрила новое лекарство для лечения вируса иммунодефицита человека — Rukobia (фостемсавир). Об этом пишут «Новости GMP».

Новый противовирусный препарат будут применять в тех случаях, когда инфекция не может успешно подавляться иными схемами антиретровирусной терапии.

Клинические исследования проводились на 371 пациенте из числа тех, кто лечится от болезни уже более 15 лет (71% участников), выходил на пятую стадию заболевания — СПИД (86%) и испробовал на себе пять или более схем лечения ВИЧ-инфекции.

Более половины участников исследования после 24 недель приема препарата имели такое количество РНК-ВИЧ в организме, которое можно считать подавлением инфекции. Спустя 96 недель снижение вирусной нагрузки продолжалось у 60% исследуемых.

«СПИД.центр» пишет, что в целом новый препарат переносится хорошо и является достаточно безопасным, но в 7% случаев его использование отменяется из-за нежелательных явлений. Наиболее частными побочными эффектами становятся тошнота и диарея.