Ученые: Молодость снижает риск заражения коронавирусом почти наполовину

Ученые установили, что лица моложе 20 наполовину менее уязвимы перед заражением COVID-19, чем лица постарше. При этом клинические симптомы коварной болезни, вызвавшей пандемию, появляются приблизительно у 20% инфицированных детей и подростков. У 75% недуг протекает вообще без симптомов.

Это исследование было построено на наблюдениях в 32 точках, сделанных в таких странах, как Китай, Италия, Япония, Сингапур, Канада и Южная Корея. При этом у лиц от 70 и старше симптомы COVID-19 появляются в 69% случаев. Следовательно, закрытие школ, которое было предпринято во многих странах в качестве карантинного мероприятия для контроля пандемии, вряд ли оказало какое-либо существенное воздействие в деле сдерживания распространения болезни.

Результаты исследования публикуются журналом Nature Medicine. Авторы сравнили эффект закрытия школ при аналогичных вспышках гриппа, который, как известно, распространяется среди детей гораздо более активно, а также COVID-19. Выяснилось, что во втором случае ограничения школьных уроков были гораздо менее эффективными. Следовательно, даже при второй волне коронавируса школы закрывать всё-таки не нужно.