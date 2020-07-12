В Америке первая вакцина от ковида может появиться в октябре

Американский регулятор FDA, возможно, уже в октябре одобрит выпуск вакцины от коронавируса разработчиков фармкомпании Pfizer. Разрабатывается иммунологическое средство на базе немецкой компании BioNTech. Ожидается, что в третьей фазе испытаний примут участие 30 тысяч человек, пишут «Новости GMP».

Также вместе с Pfizer 21 июля на Конгрессе в США о своих разработках расскажут другие лидеры мировой фарм-дистрибьюции: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck.

Ранее молекулярный биолог Ирина Якутенко напоминала, что самый короткий нормативный цикл для разработки вакцины составляет 12-18 месяцев. Поэтому все вакцины, которые появятся хотя бы к началу 2021 года, будут изобретены в форсированных условиях с сокращением процедур, гарантирующих качество и безопасность средства.

12 июля Институт трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета анонсировал появление первой в мире вакцины от коронавируса. Отмечалось, что все добровольцы, испытавшие на себе новую вакцину, будут выписаны уже 20 июля.