Молекулярный биолог: В США и РФ нет второй волны эпидемии, а продолжается первая

Молекулярный биолог Ирина Якутенко в стриме «Новой газеты» заявила, что второй волны пандемии коронавируса нет ни в РФ, ни в США. Нигде не снижено количество заболевших до такого уровня, чтобы можно было считать волну сошедшей.

При этом, по словам эксперта, изобретение вакцины даже к январю 2021 года может стать возможным только за счет низкого качества препаратов. Получатели вакцины могут только рассчитывать на то, что им повезет и вакцина окажется хорошей. Но, вероятнее всего, ее выходу будет способствовать только урезание всех процедур проверки качества. По нормальным процедурам выпуск качественной вакцины возможен только через 12-18 месяцев.

«Вакцина, которая [ожидается] к октябрю — в отношении нее есть подозрения, вдруг она неэффективна, потому что не прошло достаточно времени. Или надо людей привить и запустить в “красную зону” больницы, чтобы понять, заразятся они или нет», — пояснила Якутенко перспективы появления российской вакцины.

Кроме того, по словам молекулярного биолога, Россия тратит несравнимо меньшие деньги на создание вакцины, чем США, где только первый транш для фармкомпаний со стороны государства составил миллиарды долларов. В России же Роспотребнадзору изначально было выделено примерно 20 миллионов долларов для создания вакцины. Это тоже может отразиться на качестве отечественной вакцины.

Ранее были опубликованы результаты соцопроса ФОМ, согласно которым половина россиян не готовы прививаться от ковида. В том числе из-за опасений на предмет качества препаратов, созданных по ускоренным процедурам.