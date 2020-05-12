Врач больницы под Москвой записала обращение об увольнении из-за нехватки СИЗ

YouTube-канал LamagradTV опубликовал видеообращение заведующей реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Валентины Нечипуренко. Женщина приняла решение об увольнении из больницы после 34 лет медицинской карьеры.

Медик рассказала, что в медучреждении нет средств индивидуальной защиты. В том числе защитные халаты медсестры замачивают в хлорке, и врачи вынуждены использовать их многократно. Нет и защитных экранов. Из-за карантинных мер и выхода некоторых медиков и медперсонала на больничный в медучреждении иногда некому констатировать смерть и разносить пищу для больных.

«Я не хочу ходить в больницу, получать там инфекцию и распространять ее среди моих близких, соседей, тех, с кем я контактировала при посещении того же магазина. Я хочу быть изолирована от этого. И, к тому же, я выполняю наказ нашего глубокоуважаемого президента, который сказал, что мы сами должны заботиться о профилактике заболевания», — заявила Нечипуренко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура поручила региональным надзорным ведомствам оперативно контролировать факты положенных начисленний выплат медикам, которые работаю с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.