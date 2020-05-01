В Петербурге уволились 4 доктора, которые говорили о проблемах в больнице

Из второго кардиологического отделения покровской больницы уволилось четверо из восьми врачей. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

О том, что доктора уволились, журналистам сообщила одна из сотрудниц медучреждения. Известно, что ранее трое из уволившихся врачей участвовали в записи видео, которое стало резонансным. Врачи жаловались, что их не обеспечивают средствами индивидуальной защиты, а в больницах нет кислородных баллонов для лечения коронавирусной инфекции.

По словам другого источника, врачи уволились из больницы еще две недели назад.

Главный врач больницы Марина Бахолдина не стала комментировать эту информации «Фонтанке». «Вместо того, чтобы интересоваться такими вещами, лучше бы поддерживали население наше и наших медиков», — заявила она, после повесив трубку.