"Пик нагрузки на больницы пройден": эксперт об улучшении ситуации с коронавирусом

Директор Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович рассказала Sobesednik.ru, как будет развиваться эпидемия коронавируса в мае и можно ли уже хоть немного расслабиться.

«Если бы люди видели, что происходит в реанимациях, испугались бы»

– Рост госпитализированных уже ниже, чем рост выздоровевших, и это означает, что пик нагрузки на медицинские учреждения пройден, – говорит Лариса Попович. – Дальнейшее сохранение этой тенденции приведет к тому, что у больниц уже не будет угрозы захлебнуться от наплыва больных. Пик проблемы для системы здравоохранения пройден. Но не пик заболеваемости.

– Высокая нагрузка на здравоохранение и пугала больше всего во всей этой пандемии.

– Конечно. Боялись, что медицина захлебнется. Но и то речь была только про Москву. В регионах, конечно, эта проблема тоже растет, но растет все-таки не так бурно, как боялись.

– Прав ли Путин, что продлил ограничения до 12 мая? Мы видим, что мир постепенно идет на ослабление ограничительных мер.

– Несомненно, надо было продлевать. И ограничения во всем мире остаются, даже если уже и не в таком объеме. Этот вирус оказался очень плохим. У большинства он ослабленный, но у тех, у кого он проявляется, он проявляется совершенно неожиданным образом. Поэтому тут никто не защищен, всем нужно себя беречь.

– Чем каждый может себе помочь?

– Защищают, конечно, не маски. Маски не защищают, а защищает голова.

Вот я смотрю: на улицах люди ходят большими группами, смеются, плюются — это и есть очаг. Люди просто не понимают всю серьезность. Видели бы они, что происходит в реанимационных отделениях, думаю, они испугались бы. История с толпами в метро 15 апреля, когда только ввели пропуска, тут же дала всплеск заболеваемости ровно через три дня.

«Ни один из вирусов так глубоко не проникал. В этом его особенность»

– Почему даже вирусологи не могут прийти к общему мнению по поводу этого вируса и степени его опасности?

– Потому что этот вирус оказался совершенно необыкновенным. Он не такой, как все остальные вирусы, которые имеют так называемую тропность — привязанность к определенному типу клеток, и поэтому вызывают определенного типа заболевания. А этот проникает в разные типы клеток, а самое главное — в систему регулирования иммунной системы, системы кроветворения, нервной системы. А это означает, что дальше все развивается по персонифицированному сценарию — как у кого выстроена эта система, так и будет протекать заболевание. Это совершенно необыкновенная, странная ситуация.

Вирус садится не только на легочную систему, как мы думали, хотя врачи говорят, что открытые ворота — именно там. Но на самом деле — не только там. Вирус через слизистые, иммунную систему попадает в кровеносную систему, нервную, почечные, печеночные системы — то есть поражает огромное количество органов. И совершенно непонятно, в каком организме как он себя будет вести. То есть вероятность заразиться есть у каждого, а вот как отреагирует организм – очень сильно зависит от генетических и поведенческих свойств каждого человека. Если человек убивал свой иммунитет, велика вероятность, что он сейчас за это поплатится. То есть этот вирус – какой-то разведчик микромира: он выбирает слабые точки и в организме, и в обществе!

– Разве не считается, что он сильнее действует именно на ослабленных людей?

– Любые болезни действуют сильнее на ослабленных людей, потому что иммунитет борется с одной болезнью, а ему приходится включаться в борьбу еще и с вирусом. Но здесь другая история.

Ведь даже здоровые люди, имеющие какие-то генетические особенности иммунитета, рискуют получить очень тяжелую форму. В этом-то и проблема, что здесь все нестандартно! Врачи не могут предсказать, почему здоровый, достаточно молодой человек вдруг дает тяжелую картину. А потому что у него особенности метаболических процессов генетически обусловлены! Этот вирус на удивление персонифицирован. Сейчас уже понятно, что стандартная история, когда слабые и старые погибают, здесь не срабатывает — бывает, что 92-летний выздоравливает, а 20-летний умирает.

– Кто тогда главная мишень для вируса?

– Люди с какими-то генетическими особенностями, которые еще предстоит выяснить. Выявляется, что очень много есть генетических особенностей, в которые вирус встраивается. Поэтому я и говорю, что вирус залезает в регулирование целых систем организма, может вылезти где угодно. Ни один из вирусов ранее так глубоко не проникал. И в этом его особенность.

«Точно не известно, чем лечить и кто в группе риска»

– Но среднее и тяжелое течение болезни наблюдается только в 20% случаев.

– Конечно, вышибает не всех. Но до сих пор нет ответа на вопрос — кого именно вышибает. Мы не слишком хорошо знаем свой генетический паспорт. И не знаем, на какой генетический паспорт он действует. ВОЗ и медицинские организации по всему миру только пытаются собрать эту информацию. Пока никто не знает. Поэтому точно не известно, чем лечить и кто именно в зоне риска.

– Почему в разных странах ситуация разная?

– Это вопрос, кто как регистрирует. Китай регистрировал только случаи с клиническими проявлениями, поэтому бессимптомные у них в статистику просто не попадали. В Италии решили брать мазок на коронавирус у всех умерших и записывали в число смертей от ковида, даже если человек умер от другого. Так же делают и во Франции. В Германии записывают только тех, кто умер непосредственно от ковида, а кто умер от других болезней, но имея в мазке ковид, в статистике не учитывают.

В России бессимптомных учитывают. Поэтому сравнивать разные страны некорректно просто потому, что нет единой системы учета.

– Этот «умный вирус» не потому ли такой особенный, что он создан искусственно, как утверждают сторонники этой теории?

– Нет, просто так сложились мутационные элементы, что вирус приобрел совершенно уникальные свойства.

– Может он действовать избирательно? На азиатов, темнокожих?

– Пока данных недостаточно. Но скорее всего причина не в избирательности вируса, а в худшем доступе к медицине, плохом питании, что актуально именно для этих категорий. То есть скорее дело в образе жизни.

– Когда, по-вашему, будет пик заболеваемости?

– В логарифмической шкале он должен вот-вот наступить в России. Но, на мой взгляд, в разных регионах он произойдет в разное время. Как сегодня уже установлено, заболевает только каждый пятый, остальные устойчивы. Значит, переболеет 20% населения. Но поживем — увидим.