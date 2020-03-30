Число зараженных COVID-19 в России превысило 1,8 тысячи

За последние сутки в 35 регионах России было зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием, 212 из них выявлено в Москве.

Таким образом, общее число инфицированных составляет 1836 в 71 субъекте РФ, восемь человек скончались.

По данным института Джонса Хопкинса, во всем мире с начала пандемии были инфицированы почти 725 тысяч человек, более 34 тысяч скончались, примерно 152,3 тысячи выздоровели.

Лидером по числу смертей от коронавируса является Италия (почти 11 тысяч погибших), самое большое число инфицированных при этом – в США (более 124 тысяч).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Коммунарке сообщили о двоих погибших от COVID-19 за сутки.