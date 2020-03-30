Главврач больницы в Коммунарке сообщил о двоих умерших от COVID-19 за сутки

За последние сутки скончались еще двое пожилых пациентов медцентра в Коммунарке, у которых был выявлен коронавирус.

Об этом сообщил в Facebook главврач ЦКБ №40 Денис Проценко, передает «Интерфакс». Он рассказал, что одному из пациентов было 80 лет, у него была сердечная недостаточность и пневмония; больной четверо суток находился на ИВЛ. Другому скончавшемуся было 69, он поступил с пневмонией и сахарным диабетом. Мужчина провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

По словам Проценко, на данный момент в больнице находятся 348 человек, у 175 из них диагностирована пневмония. У 78 пациентов подтверждено наличие COVID-19, еще у 115 есть подозрение на коронавирус.

Накануне, 29 марта, сообщалось о 1534 случаях заражения коронавирусом в России, при этом число инфицированных в Москве превысило тсячу.