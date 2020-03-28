Сдай тест за 1900 рублей – и спи беспокойно: как во мне искали коронавирус

С 26 марта каждый желающий может сдать тест на COVID-19. Корреспондент Sobesednik.ru сделал это одним из первых и навсегда утратил спокойствие.

Тест начинают принимать в 11 утра. Но в 10:55 около центрального филиала клиники «Гемотест», где запустили прием анализов для всех желающих, уже гигантская очередь. Почти все в масках и стоят на расстоянии друг от друга. Из-за этого цепочка людей кажется еще длиннее. Новеньких «коллеги», боящиеся коронавируса, сразу предупреждают: «Устраивайтесь поудобнее, это надолго».

– Они быстро берут, во рту пошерудят несколько секунд, и все, – говорит девушка в плотной белой маске. – Больше времени уходит на то, чтобы потом продезинфицировать помещение.

В очереди я провел ровно два часа. Получилось примерно по 10 минут на человека.

Обычно очередь в медкабинет – вереница из бабушек. Но здесь молодежь и средний класс. На обочине паркуются дорогие автомобили, водители в масках выходят и заклеивают номера – понимают, придется ждать. Цена теста тоже не для льготников – 1900 рублей.

Первое впечатление, когда заходишь внутрь, – словно оказался в комнате страха парка аттракционов. Меня встречает полностью закутанный в защитный костюм ассистент и провожает к кассирам, они тоже сидят при полном параде – перчатки, костюм, навороченные маски.

Нужно заполнить анкету о том, что у меня нет симптомов ОРВИ, что я не контактировал с заразившимися и не летал в другие страны. В общем, что у меня нет ни единой причины проверяться на коронавирус, кроме чистого любопытства. После снятия денег с карты и подписи в документах меня передают сотруднику компактной лаборатории.

Десяток скребков пластиковой палочкой во рту – и «До свидания. Не болейте. Следующий!»

Вот и все. Можно успокоиться?

– Результаты придут через два дня, – объясняет работник центра.

– А если я заражусь сразу после сдачи теста, прямо сейчас, выйдя на улицу?

– Можете сдать повторно, ограничений нет. Мы запускаем эту услугу в новых филиалах.

– И каждый раз придется тратить по 1900 рублей?

– Снижения цен обещать не могу.

На улице за стеклянной дверью становится оживленнее.

– Сейчас еще и интервью дадите, – смеется сотрудник.

Снаружи толпу атаковали телерепортеры. Люди из очереди расступались, пытаясь не попасть в кадр. Мнительные россияне шарахались от молодой журналистки, как от прокаженной. Словно это она пришла проверяться на наличие заразного заболевания, а не они.

– Чего вы боитесь, вы же в маске?! – отчаянно уламывала корреспондентка дать интервью.

А мне уже нечего было бояться, мне оставалось только дождаться результатов анализа. И я ответил на ее вопросы.

О том, нашли ли у меня болезнь, читайте в ближайшем номере газеты «Собеседник».

Справка

Исследование проводится по российской тест-системе «Вектор-ПЦРрв-2019-nCOV-RG», которую используют государственные структуры. Она была разработана в Новосибирской области и зарегистрирована 11 февраля.

Тест проводится методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Этот метод считается самым точным для диагностики вирусной инфекции и позволяет обнаружить даже очень небольшое количество генетического материала вируса. Обычно мазок берется из ротоглотки или носоглотки, так как в крови и кале вирусов меньше.

Создать экспресс-тест, который находил бы вирус за 15 минут, с помощью этого метода невозможно. Для него необходимо сложное лабораторное оборудование. Например, микроцентрифуга.

Наша система основана на том же принципе, что и зарубежные аналоги, но срок получения результата почти в шесть раз меньше, чем в других странах. Многие эксперты находят это подозрительным.