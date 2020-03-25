Ученые Сингапура научились выявлять коронавирус за 5 минут

Новый экспресс-тест позволяет установить наличие коронавируса у человека всего за 5-10 минут. Его создали в Сингапуре, в лаборатории NanoBio при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям, сообщает местное издание The Straits Times.

Изобретение уже прошло клинические испытания в одной из больниц, где с его помощью исследовали образцы, полученные от реальных пациентов. По словам руководителя проекта, профессора Джеки Ин, во время этих исследований тест показал себя как «очень чувствительный и точный».

Для создания теста у группы ученых ушло порядка шести недель, признается Ин. Порядка месяца уйдет также для его согласования и лицензирования перед реальным применением. Отмечается, что Американская компания Cepheid уже получила необходимое одобрение для проведения тестирования за 45 минут.

Ранее Sobesednik.ru передавал слова главного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, которая заявила, что экспресс-тестов в России не будет, а все исследования будут проводиться в клинических условиях. Их делают в течение нескольких часов на каждого пациента.