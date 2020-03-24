Мир не будет прежним: писатель-фантаст Лукьяненко предсказал сильнейший кризис

Наше настоящее отличается от двухнедельного прошлого, как темная сторона Луны от светлой. Мы научились обходить друг от друга за пару метров, отвыкли обниматься и целоваться при встрече, мы сочиняем анекдоты про вирус, постим мемы, но при этом моем руки с хирургической тщательностью и делаем запасы еды.

Ну а будущее вообще скрылось за плотным туманом неизвестности. Оно, конечно, наступит, но каким мир станет после пандемии коронавируса? Каким выйдет из этой передряги человечество? Это все ужасно интересно — что будет после?

Об этом Sobesednik.ru рассказал Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

– Дело в том, что отрицательные последствия уже имеются. Это торможение мировой экономики, коллапс авиаперевозок, коллапс в сфере кафе-ресторанов-фитнесов-гостиниц, смерть турбизнеса, огромные проблемы сферы образования и спорта. Сильный удар по кинопроизводству – и огромный удар по театрам, эстраде, музыкантам... Усиление госконтроля во всем мире, съёживание «прав и свобод».

Ну и, до кучи запирание всех и вся по национальным квартирам.

Но в любом кризисе все равно есть, должны быть позитивные моменты, которые мы ощутим в будущем.

Я думаю, что даже после окончания эпидемии по целому ряду причин мир к прежнему состоянию не вернется. Уже сейчас наступает сильнейший мировой экономический кризис. Сегодня мы видим первые его проявления. Скоро целые отрасли обнаружат, что их штат был раздут, люди работали неэффективно, что проще держать часть сотрудников «на удалёнке», а от части отказаться (офисный планктон, частично госчиновники). Целые отрасли — образование, развлечения, книгоиздание и торговля — обнаружат, что их полностью или частично можно заменить работой в сети, где будет занято гораздо меньше людей. Сильнейший удар получит профессиональный спорт. Удар такой же силы, если не сильнее, получит театр.

Какие выводы я предлагаю сделать...

Реальная экономика только нарастит свою ценность. И люди, умеющие работать руками, не пропадут. Очень сильно возрастет ценность медицины, биологии — практической и теоретической. Трансформируется система образования. Вырастет роль местного туризма и домашних занятий спортом, где тренер будет находиться на видеосвязи. Я уверен, что упадёт роль мегаполисов, потому что общепита, офисов, театров-музеев и прочих преимуществ мегаполисов в прежнем виде уже не будет.

Поэтому! Если вы сейчас работаете «на удалёнке» или вы во временном отпуске на половинном содержании, то уже сейчас начинайте думать, как и чем вы будете зарабатывать на жизнь. Вы красили ногти в салонах красоты или стригли собак? Тогда Вам стоит освоить профессию медсестры или санитарки. Если вы совсем молоды, подумайте, может, стоит выучиться на врача. Если вы хотели после школы пойти в юристы или экономисты, то подумайте о работе инженера. Инженеры понадобятся в поствирусном будущем. Вы хотели стать спортсменом — отлично. Тогда вы сможете пойти служить в армию.

Это все наша будущая реальность.