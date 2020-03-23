Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по срокам эпидемии в России

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова выступила против полного карантина в России.

Она считает, что запрещать гражданам выходить на улицу пока нет необходимости так как «инфекция активно не распространялась, чтобы вводить такие мероприятия, как полная карантинизация регионов или районов, всей страны». Применяемых профилактических мер вполне достаточно, полагает эксперт.

По её словам, в соответствии с китайской моделью распространения болезни эпидемия в России может завершиться примерно за 100 дней, однако на практике это установить куда сложнее.

«Дело не очень хорошее, и прогнозировать, что инфекционисты сказали, что 100 дней, а у нас больше — это не совсем правильно, но мы выстраиваем некие этапы параллелей», — приводит её слова «Интерфакс».

Также она пояснила, что экспресс-тестов в России не будет, а все исследования будут проводиться только в специальных лицензированных лабораториях.