В Перми записали видео-пародию на Little Big, посвященную коронавирусу в России

Музыкант Андрей Киряков из Перми опубликовал на YouTube пародию «Коронавирус, adios!» на песню «Uno», с которой российская группа Little Big собиралась выступить на отмененном «Евровидении» в Роттердаме. Он со своим коллективом и певицей Полиной Калининой исполнил его на трех балалайках.

«Внимание! Противовирусный контент! В связи с распространением коронавируса COVID-19 и отменой всех массовых мероприятий мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео», — говорится в описании к ролику. Кроме того, авторы поясняют, что в сочетании с мытьем рук этот кавер является «главной мерой профилактики заболевания». Однако в начале ролика зрителя все же предупреждают, что лучше соблюдать рекомендации ВОЗ.