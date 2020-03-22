В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса после окончания изоляции

Изоляции может оказаться недостаточно для борьбы с коронавирусом при отсутствии системных мер в здравоохранении, уверен исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, после окончания изоляции и отмены карантинных мер в разных странах может возникнуть вторая волна эпидемии.

«Мы должны сконцентрироваться на поиске больных и изолировать их. А также найти тех, кто контактировал с ними, и изолировать их тоже. Опасность изоляции в том… если мы не введем решительные меры в сфере здравоохранения, то когда люди выйдут из изоляции, появится опасность нового роста случаев заболевания», — приводит его слова Reuters со ссылкой на «Би-би-си».

По словам эксперта, кроме пожилых людей вирус оказывает негативное влияние также и на лиц среднего возраста, но из этого не следует, что проверять нужно каждого.